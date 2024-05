Ciolacu cere sancțiuni dure: „Unii comercianți au scăzut gramajul la produse. E scumpire camuflată!” Producatorii pastreaza prețurile printr-o iluzie. Cumparatorii cred ca dau aceiași bani pe același produs. De fapt, platesc pentru cantitați mai mici. Este o metoda folosita in toata lumea, in perioadele lungi cu inflație. Iar, aceasta a ajuns și in Romania. „Este in fapt o scumpire „camuflata” sub un ambalaj foarte asemanator. Cer tuturor autoritaților de […] The post Ciolacu cere sancțiuni dure: „Unii comercianți au scazut gramajul la produse. E scumpire camuflata!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Premierul Marcel Ciolacu a acuzat joi ca unii comercianți au redus gramajul la produse, dar au lasat prețurile la fel de mari, cerand autoritaților de control sa intervina urgent Premierul Marcel Ciolacu a adus in atenția publicului, in cadrul ședinței de Guvern de joi, o practica din ce in ce mai des…

- ”Incep cu un subiect care, din pacate, este tot mai prezent in statele europene si pare ca a ajuns si la noi: faptul ca unii comercianti au scazut gramajul la produse, dar au lasat preturile la fel de mari. Consider ca aceasta este o forma de inselaciune impotriva consumatorilor”, a spus premierul in…

- „Incep cu un subiect care, din pacate, este tot mai prezent in statele europene și pare ca a ajuns și la noi: faptul ca unii comercianți au scazut gramajul la produse, dar au lasat prețurile la fel de mari. Consider ca aceasta este o forma de inșelaciune impotriva consumatorilor! Este in fapt o scumpire…

- Producatorii pastreaza prețurile printr-o iluzie. Cumparatorii cred ca dau aceiași bani pe același produs. De fapt, platesc pentru cantitați mai mici. Este o metoda folosita in toata lumea, in perioadele lungi cu inflație. In alte țari - in Franța, de exemplu - producatorii sunt obligați sa scrie pe…

