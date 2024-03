Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii aștepta cu nerabdare luna septembrie, dupa ce Guvernul a anunțat ca atunci va avea loc recalcularea pensiilor. Acestea au fost marite de la 1 ianuarie 2024, dar din septembrie, dupa recalculare, unii cetațeni se vor bucura de mai mulți bani. Pensii duble pentru anumiți romani Romanii vor…

- Casa Naționala de Pensii Publice vine cu un anunț important pentru toți seniorii Romaniei. Mai este puțin și pensionarii romani vor primi in plic decizia de recalculare a veniturilor. Iar vestea buna este ca aceștia nu vor fi puși pe drumuri in tot acest proces. "Vom avea un moment important al aplicarii…

- Pensii 2024 – noua lege a pensiilor: Perioadele care nu vor fi luate in considerare la calculul pensiei Pensii 2024 – noua lege a pensiilor: Perioadele care nu vor fi luate in considerare la calculul pensiei Doina Parcalabu, fostul președinte al Casei Naționale de Pensii Publice, a anunțat care sunt,…

- Pensiile mici se vor dubla, in multe cazuri, dupa recalculare. Este anunțul facut de fosta șefa a Casei de Pensii. Doina Parcalabu a declarat in exclusivitate la Realitatea Plus și ca, in cazul in care pragul de impozitare va crește, romanii cu pensii sub trei mii de lei vor ramane cu pana la o suta…

- Cați romani vor avea pensiile mai mari de la 1 septembrie 2024? Iata o intrebare la care ministrul muncii și protecției sociale, Simona Bucura-Oprescu, a oferit un raspuns cat se poate de clar. Ministrul muncii anunța cați romani vor avea pensiile mai mari de la 1 septembrie 2024 Potrivit celor mai…

- In randurile de mai jos iți vom explica cum se calculeaza vechimea in munca. Toți romanii ar trebui sa știe asta! Iata ce a transmis Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP)!

- "Se tiparesc incepand din aceasta dimineața; colegii din Casa Naționala de Pensii sunt pe poziții. Din ianuarie, pensionarii vor primi banii prin mandat poștal sau pe carduri", a scris Ministerul Muncii.Tiparirea taloanelor de pensii nu s-a finalizat, insa potrivit sefului Casei Naționale de Pensii…