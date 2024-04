Paștele ortodox va fi pe data de 5 mai anul acesta, iar conducerea Casei Naționale de Pensii Publice vine cu o veste buna in acest context. Pensiile vor ajunge in buzunarele pensionarilor, indiferent ca primesc banii pe card sau prin mandat poștal, in saptamana dinaintea sarbatorilor. „Toți cei 4,8 milioane de pensionari vor trebui sa primeasca pensiile inainte de sarbatorile pascale. Este vorba despre doua acte normative. O hotarare de Guvern la elaborarea careia s-a lucrat azi, ințeleg ca este joi ședința de Guvern și noi dorim ca acest act normativ sa fie joi aprobat in ședința de Guvern. Mai…