- Pentru 14 candidați mureșeni la funcția de primar la alegerile locale din data de 9 iunie competiția electorala s-a incheiat cu un succes odata cu depunerea dosarelor de candidatura, inainte chiar de inceperea oficiala a campaniei electorale.Cotidianul Zi de Zi a studiat listele de candidaturi depuse…

- Biroul Electoral de Circumscripție Locala Nr. 2 Reghin a validat cinci candidaturi pentru funcția de primar al municipiului Reghin la alegerile locale din data de 9 iunie 2024. Este vorba despre Mark Endre, actualul primar care candideaza din partea UDMR,Ionel Rinja candidat AUR, reprezentantul ADU-Mihai-Dan…

- Conducerea UDMR Mureș a anunțat joi, 11 martie, cu prilejul unei conferințe de presa, lista candidaților susținuți pentru funcția de primar la alegerile locale care se vor desfașura in data de 9 iunie 2024.Candidații UDMR Mureș la primariile de orașe:Miercurea Nirajului: Toth Sandor (actualul primar);Reghin:…

- Evenimentul „High or Alive" organizat la Reghin și-a propus și in acest an cu ocazia celei de a doua ediții sa sensibilizeze tinerii și parinții asupra pericolului consumului de droguri. Pentru o mai profunda percepție a acestui fenomen au fost invitați sa dialogheze cu elevii și parinții persoanelor…

- Dupa candidaturile anunțate de Stelian Doru Catana din partea PNL și Vasile Oprea din partea PSD, Mark Endre, primarul municipiului Reghin este cel de-al treilea candidat care și-a oficializat candidatura la funcța de primar al municipiului Reghin pentru alegerile din 9 iunie. „Dragi reghineni, in 2020…

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a prezentat vineri, 23 februarie, cu prilejul Conferinței Județene de Alegeri a PSD Mureș, eveniment desfașurat in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș, o sinteza a stadiului in care se afla principalele proiecte de infrastructura rutiera care vizeaza…

- Unul dintre cei mai cunoscuți ciocolatieri din județul Mureș, artizanul Razvan Rusu, va lansa in acest an un produs nou intr-o cutie extrem de speciala de bomboane, concepute in atelierul sau din municipiul Reghin tocmai pentru Casa Regala a Romaniei. Cutiile „magice" ale ciocolatierului vor fi opferite…

- Conducerea Bibliotecii Comunei mureșene Albesti a lansat cadrelor didactice, elevilor și bibliotecarilor din localitate si din Sighisoara invitația de a marca impreuna Ziua Internationala a Cititului Impreuna (ZICI) (World Read Aloud Day -WRAD). Aceasta a fost initiata de LitWorld incepand cu anul 2010…