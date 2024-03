Stiri pe aceeasi tema

- ”Am semnat contractul subsecvent privind realizarea softului necesar recalcularii pensiilor conform prevederilor Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii.Oficial incepem procesul de recalculare a celor 4,8 milioane de pensii aflate in plata. Suntem in linie dreapta și hotarați sa facem dreptate…

- Șeful Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, anunța faptul ca s-a semnat contractul pentru realizarea softului necesar recalcularii pensiilor conform prevederilor Legii 360/2023. Recalcularea va incepe la sfarșitul lunii mai sau inceputul lunii iunie, iar de la 1 septembrie vor fi crescute pensiile.…

- Pensionarii aștepta cu nerabdare luna septembrie, dupa ce Guvernul a anunțat ca atunci va avea loc recalcularea pensiilor. Acestea au fost marite de la 1 ianuarie 2024, dar din septembrie, dupa recalculare, unii cetațeni se vor bucura de mai mulți bani. Pensii duble pentru anumiți romani Romanii vor…

- Casa Naționala de Pensii Publice vine cu un anunț important pentru toți seniorii Romaniei. Mai este puțin și pensionarii romani vor primi in plic decizia de recalculare a veniturilor. Iar vestea buna este ca aceștia nu vor fi puși pe drumuri in tot acest proces. "Vom avea un moment important al aplicarii…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a afirmat, miercuri seara, la Romania TV, ca autoritatile sunt pregatite pentru recalcularea pensiilor din septembrie, asa cum prevede noua lege. ”Procesul de reevaluare a dosarelor de pensie se apropie de finalizare. Avem peste 95 dintre dosare reevaluate, au…

- Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu, a vorbit din nou despre recalcularea pensiilor, susținand ca din luna septembrie 2024 pensionarii din Romania vor beneficia de cea de-a doua majorare a pensiilor. „Vom avea un moment important al aplicarii legii pensiilor – septembrie 2024. Impreuna cu colegii…

- „Calendarul plații pensiilor in ianuarie 2024 - Casa Naționala de Pensii informeaza ca in luna ianuarie 2024 plata pensiilor la Poșta se face conform convenției incheiate intre cele doua instituții. Fondurile necesare s-au transmis astazi catre Poșta Romana.Astfel, sumele virate vor ajunge in conturile…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a facut un anunț referitor la creșterea pensiilor pentru aproximativ cinci milioane de romani, incepand cu 1 ianuarie 2024. Potrivit declarațiilor oficiale, aceasta majorare va fi de 1%, reflectand rata inflației, ceea ce inseamna o creștere de 13,8% a valorii…