Salarii compensatorii de maximum 180.000 de lei la CEO Sindicatele din cadrul Complexului Energetic Oltenia au inceput sa calculeze salariile pe care angajații le vor incasa in cazul unor programe de disponibilizari colective. La nivelul CEO vor fi acordate, in funcție de anii pana la varsta pensionarii, un anumit numar de salarii compensatorii medii brute pe fiecare salariat. Se va incepe de la un salariu compensatoriu și se va ajunge la maximum 24 de lefuri medii brute compensatorii. Suma cea mai mare pe care o va putea incasa un angajat va fi, in funcție de venituri, cuprinsa intre 150.000 și 180.000 de lei net. Inițial, angajații și sindicatele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

