Stiri pe aceeasi tema

- De toate pentru toti. „Strazi deschise, Bucuresti – Promenada urbana” revine in acest weekend pe Calea Victoriei si se extinde in Sectorul 1 al Capitalei. „In weekendul 13-14 aprilie, ‘Strazi deschise, Bucuresti – Promenada urbana’ se extinde in Sectorul 1 al Capitalei, pe strada Alexandru Constantinescu…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a fost in mijlocul acțiunii sambata, pe Calea Victoriei, unde a dat startul unuia dintre cele mai mari evenimente stradale din București – “Strazi deschise, București – Promenada urbana”. Evenimentul, care va fi desfașurat pana pe data de 13 octombrie, a inceput…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat ca programul „Strazi deschise” va fi reluat, iar Calea Victoriei va redeveni pietonala in acest sfarsit de saptamana, pe 6 si 7 aprilie. „Incepe cel mai mare eveniment outdoor din Bucuresti, ‘Strazi deschise, Bucuresti – Promenada urbana’ care transforma,…

- Calea Victoriei devine din nou pietonala. Programul „Strazi Deschise” se va relua in București, incepand din weekendul 6-7 aprilie 2024. Ce restricții vor fi aplicate pentru participanții la trafic, potrivit informațiilor comunicate de autoritați. Calea Victoriei va deveni, din nou, pietonala Va avea…

- „Incepe cel mai mare eveniment outdoor din Bucuresti, ”Strazi deschise, Bucuresti – Promenada urbana” care transforma, din data de 6 aprilie si pana in 13 octombrie, arterele aglomerate ale Capitalei in spatii pietonale temporare. In aceste zone se vor organiza diverse spectacole de teatru, concerte…

- Calea Victoriei va fi pietonala in weekendul 6-7 aprilie, intre orele 10.00 și 22.00, cu ocazia evenimentului "Strazi Deschise, București - Promenada Urbana". Timp de șapte luni, evenimentul transforma, de sambata, strazile aglomerate ale Capitalei in spa

- "Incepe cel mai mare eveniment outdoor din Bucuresti, \"Strazi deschise, Bucuresti - Promenada urbana\" care transforma, din data de 6 aprilie si pana in 13 octombrie, arterele aglomerate ale Capitalei in spatii pietonale temporare. In aceste zone se vor organiza diverse spectacole de teatru, concerte…

- Calea Victoriei va redeveni pietonala incepand cu acest sfarsit de saptamana, 6-7 aprilie, in cadrul programului „Strazi deschise”, a anuntat joi, 4 aprilie, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.„Incepe cel mai mare eveniment outdoor din Bucuresti, «Strazi deschise, Bucuresti - Promenada urbana»…