Ancheta in cazul sicanarii in trafic de la Constanta scoate la iveala detalii incredibile! Ce au stabilit politistii

Urmare a incidentului survenit in trafic, in data de 29 aprilie a.c., in jurul orei 16.00, Compartimentul de Relatii Publice al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta… [citeste mai departe]