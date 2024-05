Android 15 va avea o funcţie antifurt Conform companiei americane, Android 15 va putea identifica momentul in care un smartphone este furat din mana proprietarului sau cand este luat de pe masa de alta persoana decat propietarul. Facilitatea se va numi Theft Detection Lock si va incerca sa identifice miscarile neobisnuite, pe care proprietarul nu le face in mod normal, pentru a depista furtul unui smartphone cu Android. Dupa identificarea furtului, ecranul va fi blocat automat. Va exista si optiunea ca utilizatorul sa faca acest lucru de la distanta, intrand la adresa android.com/lock, de pe alt dispozitiv. Pe langa aceasta, Android… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua functie permite ChatGPT Plus sa-si aminteasca informatii intre chat-uri, daca utilizatorul doreste acest lucru si in functie de cum doreste acesta ca memorarea sa se produca. Utilizatorii pot, pur si simplu, sa-i spun chatbot-ului cand si ce sa tina minte. In acest fel, ChatGPT isi va aminti punctual…

- Cat este taxa RAR in 2024. Ce suma trebuie sa platești, in funcție de autoturism. In momentul in care vrei sa inmatriculezi un autoturism, este nevoie sa mergi la Registrul Auto Roman. Cum numeroase taxe au crescut in ultimele luni de zile, poate mulți se intreaba cat este taxa RAR in 2024, in funcție…

- Firma de capital de risc Gigafund si Steve Jurvetson se numara printre sustinatorii care se gandesc sa investeasca in runda de finantare, se arata in articolul care citeaza oameni familiarizati cu problema. Articolul WSJ mai spune ca printre sustinatori se numara si un cofondator al unei alte firme…

- Guvernul a emis o ordonanța luni, care permite angajaților din domeniul apararii, ordinii publice și securitații naționale sa beneficieze de o majorare salariala de pana la 30% din solda sau salariul de funcție. Cu toate acestea, detaliile exacte ale acestei majorari nu sunt incluse in document, fiind…

- Google a lansat a doua versiune Developer Preview pentru Android 15, iar aceasta le face cunostinta dezvoltatorilor cu mai multe noutati care vor introduse anul acesta. Cea mai notabila noutate este suportul pentru conectivitatea prin satelit. Pentru ca este introdusa la nivelul sistemului de operare,…

- Utilizatorii de telefoane Xiaomi se bucurau de o funcție „speciala” care permitea redarea clipurilor video in fundal, chiar daca ecranul telefonului era inchis. Aceasta capabilitate funcționa inclusiv pe YouTube, platforma deținuta de Google, care taxeaza utilizatorii pentru un abonament Premium pentru…

- Pichai a numit inexactitatile ca fiind ”problematice” si a spus ca ”i-au ofensat pe utilizatorii nostri si au aratat partiniri”. Informatia a fost publicata pentru prima data de Semafor. Google a lansat pe piata generatorul de imagini la inceputul acestei luni, prin Gemini, principalul grup de modele…

- Apple a dominat piata de smartphone-uri in 2023 mai copios decat a facut-o vreodata. Top 10 al celor mai vandute smartphone-uri, conform analizei Counterpoint, este compus din sapte iPhone-uri, urmate de trei dispozitive Samsung. iPhone 14, iPhone 14 Pro Max si iPhone 14 Pro au fost cele mai vandute…