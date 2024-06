Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anunțat ca președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a numit pe Alexei Diumin, un consilier și fost bodyguard, in funcția de secretar al Consiliului de Stat, un organism consultativ al șefului statului rus, scrie Reuters, citat de hotnews.ro

- Președintele ucrainean Valerii Zalujnii l-a numit pe Valerii Zalujnii in funcția de ambasador in Marea Britanie. „Numirea lui Zalujnii Valerii Fiodorovici in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord”, se arata in document.…

- Presedintele Croației, care a facut campanie pentru partidul sau in alegerile parlamentare desfașurate recent, susținand ca este și candidat pentru funcția de prim-ministru, nu va putea prelua conducerea guvernului din funcția prezidențiala, au stabilit, vineri, judecatorii curții constituționale din…

- Alex Chipciu, extrema lui U Cluj, l-a laudat pe Laurențiu Reghecampf și crede ca el e cel mai potrivit antrenor pentru Universitatea Craiova. Reghecampf s-a desparțit de Craiova in septembrie 2023 și a plecat la Al Tai. El nu a platit clauza de 300.000 de euro și oltenii l-au reclamat la Comisia de…

- NASA anunta ca vrea sa analizeze un obiect, despre care un locuitor din Florida spune ca a cazut pe casa sa si care ar putea proveni de la aruncarea de deseuri de pe Statia Spatiala Internationala (ISS). ”NASA a recuperat un obiect in cooperare cu proprietarul”, a declarat un purtator de cuvint al Agentiei…

- Jose Mourinho (61 de ani), fostul antrenor al Romei, nu-și explica nici la mai bine de doua luni dupa ce a fost demis motivul pentru care italienii au luat aceasta decizie. Liber de contract in acest moment, „The Special One” și-a anunțat revenirea pe banca. Deși nu o va face in acest sezon, care se…

- Fostul director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba, Corneliu Engi este incepand din aceasta luna, director general interimar la Baza de tratament și agrement Baile Sarate Ocna Mureș. Baza a fost deschisa in luna mai 2023, iar pana in prezent au beneficiat de avantajele…

- Lansarea din Florida a unei rachete Falcon 9 a companiei SpaceX, care urma sa trimita in noaptea de sambata spre duminica trei astronauti americani si un cosmonaut rus spre Statia Spatiala Internationala (ISS), a fost amanata cu o zi din cauza conditiilor meteorologice, informeaza AFP.