ChatGPT Plus dobândeşte memorie Noua functie permite ChatGPT Plus sa-si aminteasca informatii intre chat-uri, daca utilizatorul doreste acest lucru si in functie de cum doreste acesta ca memorarea sa se produca. Utilizatorii pot, pur si simplu, sa-i spun chatbot-ului cand si ce sa tina minte. In acest fel, ChatGPT isi va aminti punctual doar lucrurile pe care a fost instruit sa le retina. Facilitatea este optionala, existand o setare prin care aceasta poate fi complet oprita sau activata. De asemenea, utilizatorii beneficiaza de control pe niveluri asupra informatiilor memorate de ChatGPT. Exista o lista cu toate informatiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

