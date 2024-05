WhatsApp va cere bani pe o funcție! Ce trebuie să știe utilizatorii WhatsApp va cere bani pe o funcție din aplicație care a fost gratis ani la rand. Pentru cei ce folosesc sistemul Android, salvarea copiilor de siguranța ale istoricului mesajelor va fi contracost. Aplicația WhatsApp a facut multe noi actualizari ce cuprind noi funcții implementate Megacompania a anunțat ca, pe viitor, utilizatorii trebuie sa plateasca pentru gazduirea istoricului mesajelor. Noua schimbare vine in contextul in care Google Drive face modificari privind politica de stocare a datelor. In prezent, Meta și Google ofera 15 MB de stocare gratuita, insa asocierea lor expira. Insa tot… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

