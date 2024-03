WhatsApp introduce o nouă funcţie. Ce trebuie să ştie utilizatorii WhatsApp introduce o noua functie. Ce trebuie sa stie utilizatorii Noua funcție este disponibila in versiunea beta 2.24.7.8 a aplicației WhatsApp pentru Android. WhatsApp introduce o noua functie mult asteptata de catre utilizatori. Aplicatia va avea o optiune de transcriere a mesajelor vocale. Aceasta va fi disponibila in curand, dupa o perioada de testare. Aceasta opțiune va fi utila intr-un mediul zgomotos, unde utilizatorii nu […] Citește WhatsApp introduce o noua functie. Ce trebuie sa stie utilizatorii in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

