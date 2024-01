WhatsApp vrea să își surprindă utilizatorii: se lucrează la o funcție cu totul specială WhatsApp este recunoscut pentru adaugarea constanta de noi caracteristici, insa printre numeroasele solicitari de funcționalitați, pare ca se lucreaza la o actualizare viitoare deosebit de interesanta. In acest sens, WhatsApp pare sa dezvolte o funcție de partajare a fișierelor fara fir. Funcția le va permite utilizatorilor sa partajeze fișiere fara fir intre dispozitive care se afla in imediata apropiere unul de celalalt. Potrivit rapoartelor, WhatsApp dezvolta aceasta funcție atat pentru utilizatorii de Android, cat și pentru cei de iPhone. Versiunea beta (2.24.2.2.20) a WhatsApp pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

