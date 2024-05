INS: Numărul locurilor de muncă vacante a fost 35.000 în primul trimestru, în creştere cu 1.700 faţă de trimestrul anterior ”In trimestrul I 2024, numarul locurilor de munca vacante a fost 35.000, in crestere cu 1.700 fata de trimestrul anterior. Rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul I 2024 a fost 0,69%, in crestere cu 0,04 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru al anului 2023, numarul locurilor de munca vacante a scazut cu 12.100, iar rata locurilor de munca vacante a scazut cu 0,24 puncte procentuale”, arata datele INS. Rata si numarul locurilor de munca vacante pe activitati ale economiei nationale In trimestrul I 2024, cele mai mari rate ale locurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

