- Un numar de 33.784 de persoane au participat vineri la Bursa Generala a Locurilor de Munca, organizata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) la nivel national, iar 629 au fost angajate pe loc, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) pe pagina de Facebook.

- Aproape 39.000 de locuri de munca au fost oferite de cei 2.270 de angajatori prezenți la Bursa Generala a Locurilor de Munca, organizata de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) la nivel național. Din cei 33.784 de participanți, 11.098 au fost selectați in vederea incadrarii, dintre…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza, in aceasta perioada, in fiecare judet si in Capitala, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Potrivit institutiei, evenimentul li se adreseaza persoanelor care vor sa se angajeze sau celor care doresc sa se reorienteze profesional, dar si…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza, la nivel national, Bursa Generala a Locurilor de Munca, in data de 17 mai 2024. Evenimentul se va desfasura in 76 de locatii la nivelul tuturor celor 41 de agentii judetene si cea a municipiului Bucuresti si se adreseaza persoanelor aflate…

- Peste 16.000 de persoane au fost angajate ca urmare a programelor de #ucenicie desfașurate cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocupare a Forței de Munca. Programele de ucenicie permit angajatorilor sa-și asigure forța de #munca pregatita și adaptata propriei culturi organizaționale. In plus, angajatorii…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) informeaza ca, potrivit datelor disponibile de la inceputul perioadei Situatiei Exceptionale in Republica Moldova la 28.03.2024, a primit notificari de la agenti economici despre angajarea a 1339 cetateni din Ucraina. Cei mai multi cetateni ucraineni…

- Aproape 55.000 de tineri cu varste sub 30 de ani au fost angajati in 2023 ca urmare a masurilor de ocupare derulate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), se arata intr-o postare publicata ieri pe pagina de Facebook a institutiei, potrivit Agerpres. “144.067 de tineri cu varste sub 30…

