Mii de tineri angajați în urma programelor de ucenicie Peste 16.000 de persoane au fost angajate ca urmare a programelor de #ucenicie desfașurate cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocupare a Forței de Munca. Programele de ucenicie permit angajatorilor sa-și asigure forța de #munca pregatita și adaptata propriei culturi organizaționale. In plus, angajatorii beneficiaza și de o #subvenție in valoare de 2.250 de lei pe luna pe intreaga perioada a derularii a contractului de ucenicie. Prin programele de ucenicie la locul de munca, tinerii au posibilitatea de obține o calificare in sistemul de formare profesionala a adulților, in baza unui contract… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

