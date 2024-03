Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 55.000 de tineri cu varste sub 30 de ani au fost angajati in 2023 ca urmare a masurilor de ocupare derulate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), se arata intr-o postare publicata ieri pe pagina de Facebook a institutiei, potrivit Agerpres. “144.067 de tineri cu varste sub 30…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale acorda, prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM), stimulente tinerilor care se angajeaza, prima de activare fiind de 1.000 lei pentru angajare minimum trei luni, a anuntat vineri ministerul. Conform sursei citate, stimulentul de 1.000 lei…

- Numarul mediu de contracte de munca active in Romania a crescut in 2023 fata de anul precedent, cu peste 63.000, la 6,725 milioane, fiind cel mai mare avans din ultimii 5 ani, a anuntat joi Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), informeaza AGERPRES . Conform sursei citate, anul 2023 se incheie…

- ”Anul 2023 se incheie cu doua recorduri, atat in privinta numarului mediu de salariati cat si in privinta numarului de contracte individuale de munca. Numarul mediu de contracte de munca a fost, in 2023, de 6.725.745, cu aproape un milion in plus fata de 2013, cand numarul acestora a fost de 5.747.294”,…