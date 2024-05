Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu a participat la doua dintre cele trei burse ale locurilor de munca organizate in județul Argeș Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (#ANOFM) organizeaza vineri, la nivel național, Bursa Generala a Locurilor de #Munca. Ediția din acest an se desfașoara…

- Sute de persoane au participat, astazi, la Clubul Studenților din Targoviște, la Bursa Generala a Locurilor de Munca. Evenimentul a fost organizat de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca și Consiliul Județean Dambovița, și a avut ca scop creșterea gradului de ocupare pentru persoanele aflate…

- Aproximativ 400 de locuri de munca vacante au fost disponibile pentru somerii interesati la Bursa Generala a Locurilor de Munca, organizatorii atragand atentia asupra faptului ca sute de persoane nu reusesc sa ocupe nici macar un post de muncitor necalificat din pricina lipsei studiilor primare, fiind…

- Maine, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj va organiza Bursa Generala a Locurilor de Munca, eveniment care se va desfasura la Cercul Militar din Zalau, incepand cu ora 9. In vederea organizarii acestei actiuni au fost contactati 283 de agenti economici. Pana in prezent au confirmat …

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza, in aceasta perioada, in fiecare judet si in Capitala, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Potrivit institutiei, evenimentul li se adreseaza persoanelor care vor sa se angajeze sau celor care doresc sa se reorienteze profesional, dar si…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza, la nivel national, Bursa Generala a Locurilor de Munca, in data de 17 mai 2024. Evenimentul se va desfasura in 76 de locatii la nivelul tuturor celor 41 de agentii judetene si cea a municipiului Bucuresti si se adreseaza persoanelor aflate…

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,14%, la sfarsitul lunii martie 2024, in crestere de la 3,06 la suta, fața luna anterioara, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante,…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) organizeaza Tirgul locurilor de munca și meșteșugarit in localitațile Anenii Noi și Ialoveni. Evenimentele vor avea loc in data de 12 aprilie 2024 și, respectiv, in data de 19 aprilie 2024, intre orele 10:00 - 14:00, noteaza Noi.md. La Tirgul…