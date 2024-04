Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) organizeaza Tirgul locurilor de munca și meșteșugarit in localitațile Anenii Noi și Ialoveni. Evenimentele vor avea loc in data de 12 aprilie 2024 și, respectiv, in data de 19 aprilie 2024, intre orele 10:00 - 14:00, noteaza Noi.md. La Tirgul…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a anuntat vineri ca va oferi un stimulent financiar somerilor care se angajeaza inainte de expirarea perioadei de primire a indemnizatiei de somaj. Conform acestei initiative, somerii care se angajeaza cu norma intreaga vor primi lunar o suma…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca informeaza angajatorii care doresc sa beneficieze de masuri privind subvenționarea locurilor de munca și subvenționarea pentru crearea sau adaptarea locurilor de munca pentru persoanele cu dizabilitați urmeaza sa depuna cererile la subdiviziunea teritoriala…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a anunțat ca va oferi un stimulent financiar pentru șomerii indemnizați care reușesc sa se incadreze in munca inainte de expirarea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj. Potrivit acestui program, șomerii indemnizați care obțin un loc…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (in continuare – ANOFM) informeaza despre implementarea pe parcursul anului 2024 a masurii de subvenționare privind susținerea proiectelor de inițiative locale. Potrivit ANOFM, susținerea proiectelor de inițiative locale este o masura activa de ocupare…

- 26 februarie 2024 Comunicat de presa689 participanti la cursurile organizate de ANOFM in prima luna anului 2024 In prima luna a anului 2024, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM a cuprins in programele de formare profesionala organizate prin intermediul centrelor regionale de formare…

- Aproape 41.000 locuri de munca sunt disponibile la nivel national, in timp ce angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin reteaua Eures Romania, 125 de posturi, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Din cele 40.954 locuri de munca vacante declarate…

- Circa 500 locuri vacante au fost expuse la Tirgul locurilor de munca, organizat de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), in cadrul celei de-a XXI-a ediții a Expoziției naționale „Fabricat in Moldova”, comunica moldpres. Potrivit ANOFM, la actuala ediție a Tirgului locurilor de munca…