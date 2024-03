INS: În anul 2023, numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante a scăzut cu 5.200, la 39.900, faţă de anul anterior ”In anul 2023, numarul mediu anual al locurilor de munca vacante a fost 39.900, in scadere cu 5.200 locuri de munca vacante fata de anul anterior. Rata medie anuala a locurilor de munca vacante a fost 0,78%, in scadere cu 0,12 puncte procentuale fata de anul precedent”, arata datele INS. Rata medie anuala si numarul mediu anual al locurilor de munca vacante pe activitati ale economiei nationale In anul 2023, cele mai mari rate medii anuale ale locurilor de munca vacante s-au inregistrat in intermedieri financiare si asigurari (1,60%), urmate de administratia publica (1,45%), respectiv productia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lista locurilor de munca declarate vacante in aceasta perioada și date publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea cuprinde 162 de oferte in județ și 242 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni cauta persoane ca: agent curațenie cladiri și…

- Numarul locurilor de munca vacante, la nivel national, a fost de 33.300 in trimestrul IV al anului 2023, in scadere cu 8.600 fata de acelasi interval din 2022 si cu 6.700 fata de trimestrul anterior, potrivit datelor publicate, marti, de Institutul Nation

- Circa 500 locuri vacante au fost expuse la Tirgul locurilor de munca, organizat de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), in cadrul celei de-a XXI-a ediții a Expoziției naționale „Fabricat in Moldova”, comunica moldpres. Potrivit ANOFM, la actuala ediție a Tirgului locurilor de munca…

- Prețurile solicitate pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platforma, au inregistrat o creștere de 21% de la un an la altul (ianuarie 2024 vs. ianuarie 2023), in timp ce prețurile solicitate de la o luna la alta (ianuarie 2024 vs. decembrie 2023) au crescut…

- Guvernul Romaniei a aprobat astazi, 11 ianuarie 2024, scoaterea la concurs a peste 7600 de posturi vacante sau temporar vacante din sectorul de sanatate și asistența sociala, in urma a doua Memorandumuri propuse de catre Ministerul Sanatații și Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.…