INS: O gospodărie a avut în medie venituri de 7.504 lei, în trimestrul IV 2023, şi cheltuieli de 6.514 lei ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul IV 2023, in termeni nominali, 7.504 lei pe o gospodarie, reprezentand 2999 lei pe o persoana, in crestere cu 2,8% atat pe o gospodarie cat si pe o persoana, fata de trimestrul III 2023. Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodarie au crescut cu 13,1%, iar cele pe o persoana cu 13,3%. Cheltuielile totale medii lunare ale populatiei au fost, in trimestrul IV 2023, de 6.514 lei pe o gospodarie (2.603 lei pe o persoana) si au reprezentat 86,8% din veniturile totale, in crestere cu 82 lei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul IV 2023, in termeni nominali, 7504 lei pe o gospodarie, reprezentand 2999 lei pe o persoana, in creștere cu 2,8% atat pe o gospodarie, cat și pe o persoana, fata de trimestrul III 2023. Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, veniturile…

- Veniturile totale medii lunare au fost de 7.504 lei pe o gospodarie in trimestrul IV 2023 si de 2.999 lei pe persoana, in crestere cu 2,8% atat pe o gospodarie cat si pe o persoana, fata de trimestrul precedent, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate vineri. Comparativ…

- Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodarie au crescut cu 9,5%, iar cele pe o persoana cu 9,6%. Produsele alimentare si bauturile nealcoolice au detinut o pondere insemnata in cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodariilor: 33%In ceea…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2023, in termeni nominali, 7301 lei pe o gospodarie, reprezentand 2918 lei pe o persoana, in crestere cu 5,7% pe o gospodarie, respectiv cu 5,3% pe o persoana, fata de trimestrul II 2023, potrivit datelor INS. Comparativ cu trimestrul III…

- Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodarie au crescut cu 9,5%, iar cele pe o persoana cu 9,6%. Produsele alimentare si bauturile nealcoolice au detinut o pondere insemnata in cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodariilor: 33%In ceea…

- Veniturile totale medii lunare au fost in trimestrul III 2023, in termeni nominali, in suma de 7.301 lei pe o gospodarie, reprezentand 2.918 lei pe o persoana, in crestere cu 5,7% pe o gospodarie, respectiv cu 5,3% pe o persoana, fata de trimestrul II 2023, arata datele Institutului National de Statistica…

- ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2023, in termeni nominali, 7.301 lei pe o gospodarie, reprezentand 2.918 lei pe o persoana, in crestere cu 5,7% pe o gospodarie, respectiv cu 5,3% pe o persoana, fata de trimestrul II 2023. Comparativ cu trimestrul III al anului precedent,…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2023, in termeni nominali, 7.301 lei pe o gospodarie, reprezentand 2.918 lei pe o persoana, in crestere cu 5,7% pe o gospodarie, respectiv cu 5,3% pe o persoana, fata de trimestrul II 2023. Comparativ cu trimestrul III al anului precedent,…