OpenAI deschide accesul la GPT Store In urma cu doar patru luni, OpenAI lansa oficial GPT Store, ca o functie disponibila exclusiv abonatilor care plateau 20 de dolari pe luna. Acum, compania extinde accesul la magazinul sau de extensii pentru ChatGPT, care va putea fi accesate de toti utilizatorii, inclusiv de cei care nu platesc abonament. GPT Store permite utilizatorilor sa-si creeze propriii chatboti si sa-i partajeze cu alti utilizatori. Functionalitatea acestor boti specializati poate varia de la generarea imaginilor, la boti ce pot fi folositi in cercetare. Cu aceeasi ocazie, compania anunta prima aplicatie desktop pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

