Edilul Mihai Chirica a declarat, marti, la semnarea contractului de furnizare a 25 de autobuze electrice pentru municipiul Iasi, ca este tot mai greu de gasit pe piata soferi profesionisti si ca pot aparea probleme in perioada urmatoare pentru ca vor fi multe mari proiecte in zona care necesita un numar mare de soferi. ”Exista riscul sa apara sincope in ce priveste numarul de soferi la Compania de Transport. Se vor deschide si noi santiere mari in judet, ma refer la autostrazi, la spitalul regional sau la sala polivalenta, iar presiunea va creste”, a precizat primarul Mihai Chirica. El nu a exclus…