Proiectul va avea peste 750 de milioane de telespectatori pe ravnita piata indiana, se arata intr-un comunicat. Tranzactia ramane supusa aprobarilor de reglementare si ale actionarilor. Acordul este de asteptat sa fie finalizat fie in ultimul trimestru al acestui an, fie in primul trimestru din 2025. Dupa finalizarea tranzactiei, Reliance, condusa de cel mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani, va controla societatea mixta si va injecta 1,4 miliarde de dolari in strategia de crestere a acesteia. Structura de proprietate va cuprinde o cota de 16,34% pentru Reliance, 46,82% pentru Viacom18 de la Ambani…