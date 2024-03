Reddit vizează o evaluare de până la 6,4 miliarde de dolari în oferta sa publică iniţială din SUA Compania, impreuna cu unii dintre investitorii sai existenti, vizeaza o vanzare a aproximativ 22 de milioane de actiuni, la preturi cuprinse intre 31 si 34 de dolari fiecare, pentru a strange pana la 748 de milioane de dolari. IPO, un test major al apetitului investitorilor pentru noi listari, va avea loc la mai bine de doi ani dupa ce compania a inceput pregatirile pentru a intra la bursa. Pana in acest an, redresarea pietei IPO a fost inegala. Evaluarea vizata, pe o baza complet diluata, este mai mica decat cele 10 miliarde de dolari la care a fost evaluata Reddit dupa o strangere de fonduri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul va avea peste 750 de milioane de telespectatori pe ravnita piata indiana, se arata intr-un comunicat. Tranzactia ramane supusa aprobarilor de reglementare si ale actionarilor. Acordul este de asteptat sa fie finalizat fie in ultimul trimestru al acestui an, fie in primul trimestru din 2025.…

- Vanzarea a avut loc miercuri si joi, au aratat documentele depuse de companie. Saptamana trecuta, Amazon a spus ca Bezos va vinde pana la 50 de milioane de actiuni ale companiei. Planul de vanzare, care se supune anumitor conditii, a fost adoptat pe 8 noiembrie 2023 si ar urma sa fie finalizat pana…

- Cresterea actiunilor a adaugat aproximativ 46,8 miliarde de dolari la capitalizarea de piata a Arm, din care peste 42 de miliarde de dolari revenind SoftBank, care detine 90% din companie. Tehnologia de proiectare a cipurilor Arm este inclusa in majoritatea smartphone-urilor si in multe PC-uri. Compania…

- General Motors intentioneaza sa cheltuie 19 miliarde de dolari in urmatorul deceniu, printr-un nou acord cu furnizorii pentru a procura materiale critice pentru utilizare in bateriile vehiculelor electrice, de la LG Chem, au anuntat companiile miercuri, transmite CNBC. Contractul pentru aprovizionare…

- Exxon a declarat un dividend pentru primul trimestru de 95 de centi pe actiune, platibil pe 11 martie. Compania a returnat 32,4 miliarde de dolari actionarilor in 2023, prin dividende de 14,9 miliarde de dolari si rascumparari de actiuni de 17,4 miliarde de dolari. Iata ce a raportat Exxon pentru trimestrul…

- Compania farmaceutica cu sediul in New York a castigat 10 centi pe actiune pe baza ajustata, pentru trimestrul patru. Analistii se asteptau, in medie, la o pierdere de 22 de centi pe actiune, conform datelor LSEG. Investitorii au evitat Pfizer anul trecut, pe masura ce ingrijorarile legate de pandemie…

- Musk a spus ca cresterea va fi ”considerabil mai mica”, deoarece Tesla se concentreaza pe un vehicul electric de generatie urmatoare mai ieftin, care urmeaza sa fie produs la fabrica sa din Texas in a doua jumatate a anului 2025, ceea ce este de asteptat sa declanseze urmatorul boom al livrarilor. Dar…

- In ciuda criticilor legate de asa-zisa taxa de sharing si, uneori, de calitatea continutului original, Netflix continua sa-si creasca atat numarul de abonati, cat si veniturile. In ultimul trimestru fiscal al anului trecut, Netflix a castigat 8,83 de miliarde de dolari, cu 12,5% mai mult decat in urma…