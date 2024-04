In lumea stralucitoare a modei și a celebritaților, Irina Shayk, cu un palmares impresionant in industrie și o avere considerabila, este gata sa iși deschida inima pentru o noua relație. Dupa desparțirea de actorul Bradley Cooper in 2019, aceasta cauta acum partenerul ideal care sa indeplineasca cerințe specifice și sa-i ofere nu doar o conexiune emoționala, ci și un stil de viața compatibil.