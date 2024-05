Stiri pe aceeasi tema

- In contextul protestului pe care il vom organiza luni, 13 mai 2024, in fața Guvernului Romaniei, sub sloganul „Respect pentru munca și cei care muncesc! Lucratorii din Romania nu mai vor sa fie cobaii experimentelor fiscale!”, Blocul Național Sindical aduce in continuare in atenția publicului inegalitațile…

- Blocul National Sindical afirma, sambata, ca angajatii romani au o sarcina fiscala similara mediei europene, in timp ce in cazul angajatorilor romani si a altor categorii de persoane ce obtin venituri, altele decat cele din munca, situatia este asemanatoare unui paradis fiscal. Luni, BNS organizeaza…

- Accesul la serviciile stomatologice este limitat, in condițiile in care stomatologia este integral privata, medicul in contract cu Casa Naționala de Asigurari de Sanatate avand o suma de doar 6.000 de lei pe luna pentru decontare, subliniaza ministrul Sanatații. Acesta adauga la aceste realitați și…

- In Romania, accesul la serviciile de sanatate este un drept fundamental garantat de sistemul de asigurari sociale de sanatate (CNAS). Totuși, pentru cei care nu sunt asigurați, costurile și procedurile pot fi complicate și, uneori, dificil de gestionat. In principiu, un pacient neasigurat CNAS poate…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov are datorii de peste 40 milioane de lei catre furnizori, cel mai grav risc fiind acela ca ar putea fi afectata activitatea pe partea de urgente, a declarat, miercuri, managerul unitatii sanitare, Emil Mailat. In aceste conditii, dincolo de o eficientizare…

- Consumul de tutun reprezinta cel mai mare risc pentru sanatate in Uniunea Europeana, fumatul fiind cauza mai multor boli grave cum ar fi cancerul pulmonar, bolile respiratorii și accidentele vasculare cerebrale. Totodata, acest viciu cauzeaza, anual, in jur de 700.000 de decese in Uniunea Europeana.…

- In urma unei ședințe interne care a avut loc, in aceasta dimineața, la Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov, au fost evidențiate și prezentate problemele cu care se confrunta unitatea medicala. Conform conducerii spitalului, situația este mai mult decat delicata. In acest moment, cheltuielile…

- 1 total views … sanatate. In Romania sunt peste 360 de spitale de stat, majoritatea regasindu-se in subordinea directa a primariilor sau a consiliilor județene. Spitalele sunt finanțate din trei direcții: Ministerul Sanatații pentru investiții punctuale, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate pentru…