Politica democratica din Occident s-a transformat intr-o confruntare intre doua rebeliuni de extincție și doua nostalgii: o rebeliune de extincție a activiștilor pentru clima și o rebeliune de extincție a dreptei „marii inlocuiri", care traiește cu teama ca, daca ceva nu se schimba, inseamna sfarșitul modului nostru de viața. Dreapta este nostalgica dupa trecut. Stanga […]

