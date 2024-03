Romică Țociu despre cine administrează banii acasă: ”Dacă n-ar fi s-ar alege praful” Intre doua glume, Romica Țociu a incercat o gramada de afaceri pentru un plus de profit. A inceput cu un magazin de cartier, apoi a administrat doua cluburi, vreo cateva terase (in București și pe Litoral) și plaje, și un restaurant. Comicul și gazda pentru multe show-uri de televiziune,, Romica (62 de ani) s-a saturat sa fie una din vedetele campioane la investiții in HoReCa pentru a avea mai mult timp pentru el, soția sa și nepoți. Catalin, baiatul sau cel mare l-a facut de doua ori bunic. Insa, dupa lunga aventura ca patron de locante, Romica Țociu recunoaște ca, fara Nicoleta, soția sa, cea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

