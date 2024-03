Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu locuiește intr-o vila impresionanta din București, unde rafinamentul și luxul se observa in fiecare colț al locuinței. Iata imagini cu casa in care fosta prezentatoare locuiește.Andreea Raicu, cunoscuta pentru stilul sau sofisticat și gustul rafinat, traiește intr-o locuința care starnește…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit motivul pentru care iși vinde apartamentul din Dubai. Proprietatea, care are 65 de metri patrați, a fost scoasa la vanzare de fosta prezentatoare de televiziune cu suma de 398.000 de euro. In urma cu cateva zile s-a aflat ca Bianca Dragușanu iși vinde apartamentul din Dubai.…

- Oreste Teodorescu locuiește cu familia sa intr-o casa pe care și-a construit-o de la zero in satul Fundeni din Calarași. Intr-un clip postat anul trecut pe Facebook, el spunea ca e mulțumit ca a fugit din București, mutandu-se la țara. O lunga perioada de timp, fostul prezentator de televiziune, alaturi…

- Oana Roman și-a petrecut weekendul departe de București. La o saptamana de la moartea mamei sale, Mioara Roman, vedeta a avut nevoie de cateva zile de liniște, in natura. Pe 23 februarie, mama Oanei Roman s-a stins din viața la 83 de ani, la azilul unde era ingrijita. Dupa trei zile, pe 26 februarie,…

- Vladimir Draghia locuiește cu soția Alice și cu cele doua fetițe ale lor, ora și Algra, intr-un apartament intr-un complex rezidențial din zona Baneașa-Pipera din București. Locuința actorului e decorata intr-un stil minimalist, are chiar și o motocicleta in sufragerie. In anul 2018, Vladimir Draghia…

- Anamaria Prodan a trait momente de vis la premiera filmului in care joaca. Vedeta a fost susținuta atat de Ronald Gavril, cat și de intreaga familie a lui. Mama, sora și nepoții boxerului au fost prezenți și au aplaudat-o pe Anamaria Prodan! Imagini exclusive cu intreaga familie a boxerului!

- Andreea Esca și-a adus aminte cum arata garsoniera in care a locuit singura, dupa ce a plecat din casa parinților. Locuința aparținea bunicii sale și a avut emoții cand a trecut pe langa blocul in care a stat singura pentru o scurta perioada de timp.Andreea Esca, una dintre cele mai indragite prezentatoare…