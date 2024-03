Statul Islamic a facut publice imagini despre care sustine ca sunt din timpul atacului de langa Moscova, informeaza Rador Radio Romania.

Sambata, Statul Islamic a facut publice pe canalul sau de Telegram ceea ce sustine ca ar fi inregistrari video din timpul atacului ce a avut loc asupra salii de concerte din apropierea Moscovei.

Filmarea ce are o durata de un minut si 31 de secunde arata un prim-plan al unui atacator care deschide focul asupra mai multor persoane in timp ce intra in ceea ce pare a fi sala de concerte.