- Dezvaluiri șocante despre impunerea candidaților și cheltuirea banilor in interiorul partidului AUR, sub conducerea lui George Simion și a lui Marius Lulea. Incepe sa se dezvaluie modul in care mulți membri AUR au fost inșelați de catre Marius Lulea și George Simion. Numeroși membri ai partidului iși…

- Controversatul deputat de Calarași, Dumitru Coarna, a reușit performanța ca intr-un an de zile sa bifeze prezența in patru partide, adica a intrat in categoria traseiștilor politici veritabili. Dumitru Coarna, fostul plutonier de miliție din Calarași, ajuns mare sindicalist dupa 1990, iar, din 2020,…

- Partidul lui George Simion a devenit un mare aspirator de traseiști politici și, astfel, s-a ajuns ca la Primaria Tulcea sa candideze un prieten al baronului PSD Horia Teodorescu. La sfarșitul saptamanii trecute, AUR-ul lui George Simion a anunțat ca pentru Primaria municipiului Tulcea va candida Lucian…

- O inregistrare audio incredibila a ieșit la iveala, cu liderul AUR George Simion, care le cere membrilor formațiunii pe care o conduce sa ii primeasca in partid pe toți, ”indiferent ce dubii aveți despre ei, ce escroci sunt”, cu scopul de a invinge principalele contracandidate la alegeri, PSD și PNL.…

- Ilan Laufer, liderul Forța Identitații Naționale, a rupt alianța cu George Simion și AUR. Acesta il acuza pe Simion ca „isi disprețuiește partenerii și submineaza mișcarea suveranista.„ Forța Identitații Naționale parasește oficial AUR din cauza presiunilor exercitate de președintele AUR asupra membrilor…

- Rectorul SNSPA, prof.univ.dr. Remus Pricopie face un apel la Parlamentul Romaniei sa blocheze fondurile alocate partidelor extremiste. Prof. Pricopie vizeaza AUR și pe George Simion, care in afara Romaniei sunt acuzați ca promoveaza agenda Kremlinului. Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și…

- Prezența actriței Ramona Badescu la intalnirile de ieri ale premierului Marcel Ciolacu de la Roma nu a fost una intamplatoare, ci a avut o ținta clara. Ramona Badescu a fost ieri, la Roma, mai tot timpul in preajma premierului Marcel Ciolacu. Insa ceea ce nu s-a spus este faptul ca romanca, nascuta…

- George Simion reacționeaza la un posibil scenariu in care Mircea Geoana sa fie candidatul AUR la alegerile prezidențiale. Inițial, liderul AUR a spus ca nu este o opțiune Mircea Geoana. Insa, ulterior, acesta a declarat ca AUR ia in calcul orice opțiune care ii poate ”trimite acasa pe Nicu și Marcel”.…