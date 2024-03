Sloganul electoral al AUR o fi „Proști, da’ mulți?” O inregistrare audio incredibila a ieșit la iveala, cu liderul AUR George Simion, care le cere membrilor formațiunii pe care o conduce sa ii primeasca in partid pe toți, ”indiferent ce dubii aveți despre ei, ce escroci sunt”, cu scopul de a invinge principalele contracandidate la alegeri, PSD și PNL. Inregistrarea cu George Simion cand le cere membrilor de partid sa ii aduca in AUR pe toți, ”indiferent ce dubii aveți despre ei, ce escroci sunt” ”O sa fie o perioada agitata, trebuie sa ne batem pentru locurile noastre in secțiile de vot. Așa ca o sa va rog pe fiecare dintre voi sa dam drumul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AUR primește o noua lovitura! Alianța Național Țaranista condusa de Radu Ghidau a luat decizia de a dezice de AUR. Mai mult, reprezentanții alianței aduc acuzații grave la adresa lui George Simion. Radu Ghidau a motivat alegerea facuta, declarand ca George Simion are „tendințe totalitare și de un stil…

- "Alianța Național Țaranista anunța oficial ruperea protocolului de colaborare cu Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), decisa in unanimitate, in cadrul forurilor de conducere ale partidului.Decizia de a pune punct colaborarii cu AUR, a fost luata in urma unei analize detaliate a comportamentului…

- Se mai rupe un partid din ”polul suveranist”: Alianța Național Țaranista (ANȚ) se dezice de partidul extremist AUR și George Simion, printr-un comunicat de presa transmis sambata seara, la doua zile dupa plecarea lui Ilan Laufer și Forța Identitații Naționale din alianța. Polul suveranist a mai ramas,…

- Alianta AUR se destrama! Dupa partidul lui Ilan Laufer și Alianța Național Țaranista pleaca de langa George Simion AUR pare sa piarda tot mai mult putere. Dupa ce liderul Forța Identitații Naționale, Ilan Laufer, a anunțat zilele trecute ruperea de George Simion și Alianța AUR, și Alianța național…

- Ilan Laufer, liderul Forța Identitații Naționale, a rupt alianța cu George Simion și AUR. Acesta il acuza pe Simion ca „isi disprețuiește partenerii și submineaza mișcarea suveranista.„ Forța Identitații Naționale parasește oficial AUR din cauza presiunilor exercitate de președintele AUR asupra membrilor…

- Parlamentarul Dumitru Coarna, fost membru al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), a declanșat un adevarat cutremur in interiorul partidului, demisionand recent alaturi de intreaga organizație din Calarași. Intr-un interviu acordat pentru aktual24.ro , Coarna a facut dezvaluiri tulburatoare cu privire…

- Alianța AUR lanseaza campania „Iarna Romanilor” in cadrul strategiei pentru anul electoral 2024 Alianța AUR a dat startul anului electoral 2024 cu o ședința de lucru la care au participat reprezentanții tuturor celor opt partide componente. La intalnirea care a avut loc duminica, 7 ianuarie,…

- Alianța AUR a dat startul anului electoral 2024 cu o ședința de lucru la care au participat reprezentanții tuturor celor opt partide componente. La intalnirea care a avut loc duminica, 7 ianuarie, au fost prezenți George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, Cristian Terheș, președintele…