Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul Dumitru Coarna, recent demisionat din AUR cu intreaga organizație din Calarași, a facut zilele trecute dezvaluiri-bomba despre banii negri care curg in interiorul partidului. Coarna susține in mod clar, intr-un interviu oferit pentru aktual24.ro, ca acești bani sunt ceruți direct de liderul…

- Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat, marti, postul Realitatea Plus cu amenzi de 10.000 de lei, respectiv 7.500 de lei, pe motiv ca a incalcat prevederile legislatiei in domeniu referitoare la publicitatea, pozitiva sau negativa, in legatura cu partide politice si la informarea corecta.…

- George Simion, liderul AUR, a trait in saracie timp de 9 ani, primind doar 2.000 lei lunar de la colegul sau de partid, Dorin Lulea. Dezvaluiri exclusive despre slujba sa și veniturile modeste. George Simion, actualul președinte al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), a trait timp de 9 ani cu o leafa…

- Dezvaluiri de ultim moment apar in presa! Sunt legate de numele unuia dintre fondatorii Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), dar și de actualul lider al acestui partid, George Simion, fost director la firma condusa de catre Dorin Lulea. Astfel, firma unuia dintre fondatorii AUR, in care George Simion…

- Numele liderului Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, ajunge din nou in prim-plan, de aceasta data la inceput de 2024, an electoral. S-a intamplat marți, 9 ianuarie. Totul dupa ce Inspectoratul de Poliție Ialomița a trimis, marți, la Parlament, o informare in care parlamentarii George…

- Președintele AUR, George Simion, a spus clar faptul ca nu regreta deloc tot scandalul din Parlament, for unde au putut fi auzite jigniri intre aleși, unii din partea Alianței pentru Unirea Romanilor, și Diana Șoșoaca sau UDMR. In explicarea atitudinii a fost adus in discuție și Iisus Hristos.

- COMUNICAT DE PRESA AUR - AUR solicita coaliției PSD-PNL retragerea sprijinului pentru Alfred Simonis Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) ii solicita președintelui PSD, prim-ministrul Marcel Ciolacu, și președintelui PNL, Nicolae Ciuca, retragerea sprijinului politic pentru deputatul Alfred Simonis,…

- Cu ocazia aniversarii a 145 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mama, George Simion, presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, a transmis urmatorul mesaj de Ziua Dobrogei: In Dobrogea ne am nascut cu totii De aici isi trage seva poporul roman, de aici a inceput crestinarea lui De 145 de ani,…