Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a publicat cel mai recent raport lunar privind comerțul care arata evoluția in ianuarie 2024 a importurilor și a exporturilor de produse agroalimentare din UE. Conform principalelor constatari ale raportului, comerțul agroalimentar al UE a inregistrat o creștere pozitiva. Excedentul…

- Economia Uniunii Europene va fi afectata daca va intra intr-o ”cursa a subvențiilor” cu Statele Unite(SUA) și China, avertizeaza un oficial din cadrul Fondului Monetar Internațional (FMI), recomandand aprofundarea integrarii economice in spațiul comunitar, conform cotidianului Financial Times, potrivit…

- FMI se asteapta acum la o crestere globala de 3,2% in 2024, cu o imbunatatire modesta de 0,1 puncte procentuale fata de previziunile sale anterioare din ianuarie si in conformitate cu proiectia de crestere pentru 2023. Cresterea est asteptata sa se extinda in acelasi ritm de 3,2% in 2025. Economistul-sef…

- Presedintele american Joe Biden a declarat, joi, ca „orice atac impotriva unui avion, unei nave sau fortelor armate filipineze in Marea Chinei de Sud va declansa punerea in aplicare a tratatului de aparare reciproca" care leaga Washingtonul si Manila, relateaza AFP, citata de Agerpres.Avertismentul…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat marti ca trebuie evitate orice masuri care ar exacerba razboiul din Ucraina si ar putea extinde conflictul la NATO, adaugand ca il va primi intr-o vizita pe presedintele rus Vladimir Putin dupa alegerile de la sfarsitul acestei luni, informeaza Reuters, citat…

- In ciuda incertitudinilor, ”economia globala a fost surprinzator de rezistenta”, a declarat directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, la Forumul fiscal arab din Dubai, avertizand in acelasi timp cu privire la un potential impact mai larg asupra economiilor regionale al conflictului din Gaza.…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a promis omologului sau american Joe Biden ca China nu se va amesteca in alegerile prezidentiale din Statele Unite, relateaza CNN.Potrivit postului american, presedintele democrat, care candideaza la un nou mandat in noiembrie, a ridicat aceasta problema la ultima…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit marti in sens pozitiv prognoza sa de crestere a economiei globale, mentionand forta neasteptata a economiei SUA si masurile de sprijin fiscal in China, scrie News.ro.In prezent, Fondul estimeaza o crestere a econjomiei globale de 3,1% in 2024, in crestere…