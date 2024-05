Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Veste buna despre barbatul din Plopi, cautat de Poliție și de consateni! In timp ce oamenii se ingrijorau și scotoceau zona in cautarea disparutului, Ionuț Pivniceru a aparut la un moment dat pe una din ulițele localitații. Acesta s-a mirat cand a vazut vanzoleala. Cand a afla ca chiar el este…

- Momente stranii intr-un cimitir din județul Suceava, unde polițiștii au fost anunțați ca un barbat și-a dezgropat un prieten care murise recent pentru ca a visat ca era in viața. Astfel, in dimineața de 2 aprilie, polițiștii de la secția rurala Ipotești au fost anunțați de un preot din comuna Verești…

- UPDATE: Polițiștii vasluieni au deschis un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. „La data de 1 aprilie 2024 ora 14.07, Poliția Municipiului Vaslui a fost sesizata, prin apel S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 47 de ani, din localitatea Chițoc,…

- CAZ… Polițiștii vasluieni fac cercetari asupra unui barbat de 46 de ani din comuna Rafaila, acuzat ca și-a violat propria fiica, o tanara de 20 de ani. Tanara, beneficiara a serviciilor Centrului de Educație Incluziva din Negrești, mergea acasa, la sfarșitul saptamanii și, intr-una din zile, s-a intamplat…

- LIBER…Curtea de Apel Iasi a decis inlocuirea masurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu in cazul lui Danila Viorel Danut, unul dintre politistii huseni arestati pentru luare de mita, grup infractional organizat si abuz in serviciu. Nu la fel de norocosi au fost ceilalti politisti din…

- UPS!… Barladenii au dovedit ca respecta tradițiile, iar cea din ziua de 9 martie in care este „dezlegare” la 44 de pahare cu bautura, nu a facut excepție. Polițiștii rutieri barladeni au depistat sambata o doamna și un domn, bauți bine la volan! Au fost testați cu alcooltestul și atat doamna cat și…

- PREGATIT DE BATAIE… Luptatorul vasluian Ovidiu Ionuț Axinte (34 de ani), legitimat la Kombat Wolf Vaslui, urca din nou in ring sambata, 9 martie, in Georgia, intr-o confruntare pe reguli de box tradițional georgian. Cunoscut pentru rezultatele bune obținute in cușca de MMA, sportivul vasluian nu a spus…

- LUPTA…Nici dupa jumatate de an petrecut in arest preventiv, Dumitru Buzatu nu are o decizie favorabila privind masura arestului preventiv nici la Curtea de Apel Iasi. Judecatorii au decis sa respinga contestatiile formulate si sa mentina masura privativa de libertate. Pana acum, Buzatu nu a avut succes…