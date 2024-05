Va fi mare sarbatoare in Parcul din Colacu- Racari, pe 2 iunie: “Ziua fiilor și fiicelor satelor Colacu, Sabiești, Balanești și Stanești.” Sarbatoarea va oferi oportunitatea comunitaților din satele Colacu, Sabiești, Balanești și Stanești sa-și puna in valoare cultura și tradițiile. Este un prilej de a celebra identitatea și unitatea comunitaților rurale și de a [...] The post Ziua Fiilor și Fiicelor Satelor: Mare Sarbatoare in Parcul din Colacu-Racari pe 2 iunie first appeared on Partener TV .