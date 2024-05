Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef SRI Florian Coldea (53 de ani) a declarat, luni, 27 mai, cand s-a prezentat la Politie conform obligatiilor stabilite prin masura controlului judiciar, ca „are incredere totala in justitie”, transmite agenția News.ro. El a precizat ca nu va oferi alte detalii „pana la finalizarea anchetei”.Coldea…

- Florian Colde a venit cu o prima reacție in urma acuzațiilor aduse de procurorii DNA. Acesta spune ca nu este vinovat, ca are incredere in justiția din Romania și ca spera ca organele penale vor afla adevarul.Peste doua zile, Coldea va trebui sa ajunga din nou in fața polițiștilor pentru a da cu subsemnatul,…

- Stenogramele din ordonanta DNA de inculpare a fostilor șefi din SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbrava arata ca cei doi dadeau de ințeles denuntatorului din acest dosar, omul de afaceri Catalin Hideg, ca au acces la toate nivelele de decizie in stat, transmite Digi24. Hideg a declarat ca acestia i-ar…

- Foto – hotnews.ro Fostul șef al SRI, generalul in rezerva Florian Coldea, fostul sef al Directiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbrava, și avocatul Doru Traila au fost puși sub control judiciar, dupa ce au fost audiați de procurorii DNA timp de 15 ore. Anchetatorii au stabilit o cautiune de 500.000…

- Update. Procurorii au decis in cazul generalului Dumbrava plasarea acestuia sub control judiciar și o cauțiune de 500.000 de lei, potrivit unor surse citate de Antena3. Update. Florian Coldea are, potrivit unor surse din presa, calitate de inculpat. Fostul șef al SRI Florian Coldea și fostul general…

- Omul de afaceri Catalin Hideg, cel care i-a denuntat la DNA pe fostii generali SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, a declarat joi, intr-o interventie la Antena 3, ca acestia i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Traila, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta sa obtina o pedeapsa cu suspendare,…

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, dosarul a pornit dupa ce a fost audiat omul de afaceri Catalin Hideg. Vorbim despre un dosar in care acesta a depus plangere impotriva celor doi fosti generali de la varful SRI. Denunțatorul lui Florian Coldea, inregistrarea prin care il demasca: "Șeful mare, supremul…

- "Și mi-a dat un c**** drumul sa plec. Și imi spunea avocatul, ca l-am inregistrat și pe ala, pe Traila, cand zice: "Domne... mi-a fost frica ca daca pleci, nu te mai intorci și ca se face FC-ul de c****, șeful mare, supremul nostru..."", spune Catalin Hideg, intr-o noua inregistrare facuta publica in…