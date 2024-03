Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda incertitudinilor, ”economia globala a fost surprinzator de rezistenta”, a declarat directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, la Forumul fiscal arab din Dubai, avertizand in acelasi timp cu privire la un potential impact mai larg asupra economiilor regionale al conflictului din Gaza.…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a anunțat pe 5 februarie faptul ca economia mondiala urmeaza sa... The post ECONOMIA MONDIALA OCDE si estimarile ei privind cresterea economiei mondiale in 2024 first appeared on Informatia Zilei .

- Economiștii de top avertizeaza: Tensiunile geopolitice ar putea destabiliza economia globala in 2024 Economiștii de top avertizeaza: Tensiunile geopolitice ar putea destabiliza economia globala in 2024 Un sondaj al Forumului Economic Mondial a aratat ca economiștii de top sunt ingrijorați de impactul…

- Majoritatea economiștilor chestionați de Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos se așteapta ca economia globala sa slabeasca in acest an, ei spunand ca fragmentarea geopolitica din intreaga lume se va adanci, transmite CNBC, citat de news.ro. Citește și: O delegație a gruparii teroriste Hamas, din…

- Se estimeaza ca cresterea globala va incetini pentru al treilea an consecutiv in 2024, la 2,4%, de la 2,6% in 2023, a declarat institutia financiara in cel mai recent raport privind ”Perspectivele economice globale”, publicat marti.Cresterea este asteptata apoi sa se intensifice usor, la 2,7% in 2025,…

- Se estimeaza ca cresterea globala va incetini pentru al treilea an consecutiv in 2024, la 2,4%, de la 2,6% in 2023, a declarat institutia financiara in cel mai recent raport privind ”Perspectivele economice globale”, publicat marti. Cresterea este asteptata apoi sa se intensifice usor, la 2,7% in 2025,…

- Acest contract, estimat la o valoare de aproximativ 5,5 miliarde de dolari, intervine in contextul in care orase si infrastructuri din Ucraina sunt bombardate intensiv de Rusia. El urmeaza sa permita o crestere a productiei in Uniunea Europeana (UE) a acestor rachete folosite in vederea unei contracarari…

- Economia mondiala a incetinit, dar a ramas rezistenta, evitand ceea ce mulți se temeau ca va fi o recesiune determinata de inflație și de prețurile materiilor prime in acest an. Deși se estimeaza ca in 2024 creșterea va fi și mai lenta, probabil ca ce a fost mai rau a trecut. Analiștii și investitorii…