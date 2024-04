Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Dumitrescu Intre multele țari in care au loc, anul acesta, alegeri, se regasesc și Statele Unite ale Americii, iar o recenta intamplare tocmai petrecuta acolo ar putea fi valabila și in Romania, avand in vedere multitudinea tururilor de scrutin ce urmeaza sa aiba loc și la noi: europarlamentare,…

- Iata 7 motive care pot crea mai frecvent premisele unui divorț, selectate de IFL Sciencehttps://www.iflscience.com/8-things-science-says-predicts-divorce-46552 , realizate asupra cuplurilor din Statele Unite ale Americii.Sa te casatorești in adolescența sau dupa varsta de 32 de ani In teorie, cel mai…

- Discursul lui Joe Biden despre Starea Uniunii a fost construit pe o retorica agresiva, care a avut ca scop clar sa-i convinga pe democratii care erau ingrijorati si aveau dubii ca prezumtivul lor candidat este pregatit sa se confrunte cu Donald Trump. Din acest punct de vedere, a fost un succes, scrie…

- In aceste zile, clujeanca Adela Mirza, președintele Partidului Alternativa Dreapta, se afla in Statele Unite ale Americii, la Washington D.C., pentru a participa la CPAC 2024. Acest eveniment de prestigiu reunește marii lideri conservatori din intreaga lume, oferind o platforma de discuții și schimb…

- Datoria publica a Statelor Unite este „nesustenabila” pe termen lung si „este timpul” sa remediem acest lucru, a afirmat duminica presedintele bancii centrale americane (Fed), Jerome Powell, intr-un lung interviu la postul CBS, noteaza AFP. „Pe termen lung, Statele Unite se afla pe o cale fiscala nesustenabila.…

- Daca Joe Biden il va invinge pe Donald Trump in alegerile prezindențiale din SUA, probabil ca la inceptul mandatului al doilea ar avea un guvern mai mare. Adversarii lui Joe Biden se concentreaza asupra varstei sale, considerandu-l macinat de batranețe, confuz și in cele din urma nepotrivit pentru funcția…

- Situatia regionala de securitate si progresul in modernizarea bazelor aeriene de la Campia Turzii si Mihail Kogalniceanu s-au aflat printre subiectele discutate de seful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad, cu generalul Christopher Cavoli, Comandant Suprem al Fortelor Aliate in Europa…

- Candidatul la președinția Statelor Unite și fostul președinte, Donald Trump, a promis ca „nu voi permite niciodata” Rezervei Federale sa creeze o moneda digitala a bancii centrale (CBDC) in Statele Unite ale Americii. Angajamentul a venit in timpul unui discurs de campanie la Portsmouth, New Hampshire,…