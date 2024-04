Frumoaselor, căutați-vă Bestiile! De o saptamana, m-am tot gandit la premiera spectacolului „Frumoasa și Bestia” de la Teatrul Țandarica . Am tot urmarit in social-media postarile Oanei Micu – scenografa spectacolului și ale lui Bobi Pricop – regizorul, cu diferite momente din realizarea spectacolului și toata creativitatea și munca lor pentru acest proiect mi s-au parut extraordinare! Iar marionetele – nemaivazute! Am avut foarte mari așteptari de la spectacolul acesta. Nu mari, foarte mari! Și au fost depașite!!! Pare de neințeles nerabdarea mea de adult pentru un titlu de spectacol pentru copii la un teatru de marionete (deci,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

