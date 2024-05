Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cateva luni de tergiversari, Congresul SUA a aprobat marți ajutorul destinat luptei Ucrainei impotriva agresiunii militare rusești. Dar scopurile expansioniste ale lui Vladimir Putin nu se opresc in aceasta țara.

- UPDATE:”NATO. Astazi am organizat o reuniune speciala privind activitatea noastra cu Alianta in domeniul interoperabilitatii si perspectivele pentru acest an. Au participat toti oficialii nostri din domeniul relatiilor internationale, ministrul apararii si echipa de cooperare internationala a ministerului”,…

- Ministrul rus al apararii a anunțat joi, 21 martie, ca producția de obuze de artilerie a crescut de aproape 2,5 ori in ultimul an, in timp ce producția de componente de artilerie a crescut de 22 de ori, relateaza Reuters, notand ca aceasta evoluție survine in contextul in care Moscova se grabește sa…

- In vreme ce toți ochii sunt ațintiți asupra Ucrainei, in Europa se mai pregatește un conflict. La trei decenii de la scindarea sangeroasa a Iugoslaviei, ciocnirile recente dintre Serbia și Kosovo au reaprins conflicte etnice care ardeau mocnit. Daca Serbia e cauza evenimentelor din teren, Rusia e cea…

- Un conflict pe scara larga cu NATO nu poate fi exclus, a declarat presedintele rus Vladimir Putin duminica seara, la o conferinta de presa la Moscova pentru a marca victoria sa in alegerile prezidentiale, insotite de acuzatii de manipulare, relateaza DPA. In cazul unui conflict pe scara larga cu NATO,…

- Premierul polonez Donald Tusk a sosit la Berlin cu un mesaj clar: "A sosit momentul sa ne gandim serios sa ajutam Ucraina", scrie vineri, 15 martie, Politico.Tursc se intalnește in cursul zilei, in capitala germana, cu cancelarul federal Olaf Scholz și cu președintele francez Emmanuel Macron pentru…

- Ucraina a intrat in al treilea an de razboi total al Rusiei, confruntandu-se cu deficitul de muniții și incertitudini legate de ajutorul militar al SUA, dar și cu hotararea persistenta de a continua lupta impotriva agresiunii ruse. Situația din Ucraina la cea de-a doua aniversare a invaziei pe scara…

- „Sa fiu sincer, am crezut ca se va comporta mai agresiv”, a spus Putin, potrivit Reuters, la cateva zile dupa interviu.Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca a fost surprins de lipsa intrebarilor incisive in timpul interviului acordat jurnalistului conservator american Tucker Carlson.Putin a…