Sperantele ca cei trei tineri romani din Italia sa fie gasiti in viata, dupa ce au fost luati de apele raului Natisone, care a iesit din matca, sunt tot mai mici, anunta presa italiana. Dupa zeci de ore de la disparitia lor, salvatorii continua sa lucreze neobosit, in speranta, in cel mai rau caz, de […]