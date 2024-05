Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de inscriere a tuturor candidaților la sesiunea de admitere in cele doua unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane a fost prelungita cu doua zile, pana in data de 16 mai. Cererile tip de inscriere și consimțamantul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de catre unitatea…

- Perioada de inscriere a candidaților la sesiunea de admitere in cele 2 unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane a fost prelungita cu doua zile, pana la data de 16 mai 2024. Astfel, cererile tip de inscriere, precum și, dupa caz, consimțamantul privind solicitarea extrasului de pe cazierul…

- Perioada de inscriere a candidaților la sesiunea de admitere in cele 2 unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane a fost prelungita cu doua zile, pana la data de 16 mai 2024. Astfel, cererile tip de inscriere, precum și, dupa caz, consimțamantul privind solicitarea extrasului de pe cazierul…

- Nr. 209574 122 din 15 mai 2024 COMUNICAT DE PRESA PERIOADA DE INSCRIERE LA SESIUNEA DE ADMITERE IN SCOLILE DE POLITIE, PRELUNGITA PANA LA DATA DE 16 MAI 2024 Perioada de inscriere a candidatilor la sesiunea de admitere in cele 2 unitati de invatamant postliceal ale Politiei Romane a fost prelungita…

- Perioada de inscriere a candidaților la sesiunea de admitere in cele 2 unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane a fost prelungita cu doua zile, pana la data de 16 mai 2024. In continuare, cererile de inscriere se vor transmite in format electronic la adresele de e-mail ale unitaților…

- Daca iți dorești sa faci parte dintr-o instituție de incredere precum Ministerul Afacerilor Interne, iata o veste buna pentru tine! Perioada de inscriere pentru cele 2.880 de locuri scoase la concurs la școlile postliceale ale MAI se prelungește cu doua zile, pana la data de 16 mai 2024. De asemenea,…

- Admitere licee militare 2024: Perioada de INSCRIERE a candidaților, prelungita pana in 5 aprilie. Condiții de inscriere Admitere licee militare 2024: Perioada de INSCRIERE a candidaților, prelungita pana in 5 aprilie. Condiții de inscriere Pentru a veni in sprijinul elevilor de clasa a VIII-a care intenționeaza…