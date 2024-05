VIDEO. Trafic cu Ozempic, în Capitală. O asistentă medicală ar fi falsificat mii de rețete pentru a vinde medicamentul folosit și pentru slăbit Anchetatorii au descoperit o rețea de trafic cu Ozempic, medicament prescris pentru diabetici, dar care e vandut la „negru”, deoarece garanteaza pierderea rapida a unui numar mare de kilograme. E vorba de angajați ai unei clinici private și ai unei farmacii, banuiți ca falsificau rețete, le decontau apoi de la Casa de Asigurari și vindeau […] The post VIDEO. Trafic cu Ozempic, in Capitala. O asistenta medicala ar fi falsificat mii de rețete pentru a vinde medicamentul folosit și pentru slabit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Investigatii Criminale a destructurat o retea condusa de o asistenta de la o clinica privata din Capitala care a falsificat sute de retete pentru medicamente compensate folosite la tratamentul diabetului – Ozempic, Rybelsus, Victoza, Trulicity. Asistenta introducea date false in sistemul…

- Treisprezece persoane au fost retinute in Bucuresti intr-un dosar care vizeaza o retea care se ocupa cu traficul de Ozempic, un medicament vandut „la negru” pentru slabit. In acest caz, o asistenta medicala de la o clinica privata din Sectorul 1 este suspectata ca falsifica retete, cu ajutorul a patru…

- Treisprezece persoane au fost retinute de politistii si procurorii din Bucuresti intr-un dosar care vizeaza o retea care se ocupa cu traficul de Ozempic, un medicament vandut ”la negru” pentru slabit. In acest caz, o asistenta medicala de la o clinica privata din Sectorul 1 este suspectata ca falsifica…

- Poliția Romana a descoperit o rețea de trafic cu Ozempic, medicamentul pentru diabetici promovat intens pe rețelele sociale pentru efectele sale de pierdere rapida a kilogramelor, potrivit Digi24.

- Anchetatorii au descoperit o rețea de trafic cu Ozempic, medicament prescris pentru diabetici, dar care e vandut la negru, deoarece garanteaza pierderea rapida a unui numar mare de kilograme. E vorba de angajați ai unei clinici private și ai unei farmacii, banuiți ca falsificau rețete, le decontau apoi…

- Un barbat si o femeie au fost loviti de o masina in urma unei sicanari in trafic care a avut loc in Bucuresti. Barbatul fusese anterior lovit cu pumnul in fata de soferul care a dat cu masina peste cei doi. Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat vineri, ca politistii au retinut un barbat de 38…

- Mai multi angajați de la Secția ATI a Spitalului Județean Neamț s-au trezit datori vanduti dupa ce au garantat o colega care a luat mai multe imprumuturi de la CAR. Paguba ajunge la peste 130.000 de euro, toți cei 16 angajați avand conturile blocate. Totul a inceput in anul 2022, cand asistenta a reușit…