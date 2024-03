Stiri pe aceeasi tema

- ISIS revendica responsabilitatea pentru atacul terorist din Crocus City Hall dintr-o suburbie a Moscovei. Declarația a fost facuta publica pe canalul oficial de Telegram al grupului terorist. Reamintim ca in aceasta seara, inainte de concertul trupei „Picnic” la „Crocus City Hall” in Moscova, a avut…

- Atac terorist cumplit in capitala Rusiei, vineri seara, 22 martie 2024, la sala de concerte Crocus City Hall, situata la nord-vest de Moscova. Cațiva barbați inarmați și camuflați au deschis focul asupra persoanelor prezente in incinta, iar bilanțul este tragic: cel puțin 40 de morți și 100 de raniți.…

- Un atac armat, calificat de Ministerul rus de Interne drept terorist, a avut loc vineri in sala de spectacole a unui Mall (Crocus City Hall) situat la periferia Krasnogorsk a Moscovei, au anunțat agențiile ruse de presa TASS și Ria Novosti. Din unele surse s-a aflat deocamdata ca un grup de circa 20…

- Un atac armat, catalogat drept terorist, a avut loc vineri seara, 22 martie 2024, la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei. Cațiva barbați inarmați și camuflați au deschis focul asupra persoanelor prezente in incinta obiectivului cultural. Bilanțul este tragic! UPDATE: 40 de persoane…

- Un clip postat pe canalul X al Nexta suprinde momentul in care mai multe persoane inarmate și in ținuta de camuflaj patrund in cladire și deschid focul. Cel puțin 14 persoane au fost ucise și 35 ranite in incidentul armat care a avut loc astazi la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei,…

- Diplomatia rusa a denuntat vineri drept „un atentat terorist sangeros” atacul armat si incendiul provocat de persoane inarmate necunoscute intr-o sala de concerte din suburbiile Moscovei, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Un atac terorits a avut loc vineri, 22 martie, in Rusia. Autoritațile rusești sunt in alerta maxima, iar cel puțin 50 de ambulanțe au sosit la fața locului. Din cauza atacurilor, tavanul de la cladire a inceput sa cada, iar 100 de persoane sunt evacuate. Situația este in dinamica, insa se estimeaza…

- Un important incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri intr-o cladire de locuinte din nord-vestul Moscovei, ducand la evacuarea a "aproximativ 400" de persoane, potrivit autoritatilor ruse, care pana in prezent nu au indicat cauza incidentului, relateaza AFP.Imagini postate pe retelele sociale…