- Cristian Popescu Piedone, candidat din partea PUSL la functia de primar general al Capitalei, si-a lansat vineri programul politic sub forma unui „contract cu cetatenii Bucurestiului”, spunand ca el este omul „care vorbeste in limbajul celor multi, inselati, omul care inca mananca parizer si usturoi”.…

- Anunțul privind retragerea iminenta a candidatului PNL-PSD din cursa pentru Capitala a starnit reacții imediate printre contracandidați! Cristian Popescu Piedone și Nicușor Dan au intervenit in exclusivitate, la emisiunea Lupta pentru Romania, și au anunțat ca amandoi sunt deschiși pentru discuții cu…

- Ne aflam in plina isterie a sondajelor. Daca e sa judecam dupa rezultatele contradictorii ale acestora, bucureștenii sunt total inconsecvenți. Iși schimba, adica, preferințele de pe o zi pe urmatoarea. Deși nimic din activitatea electorala a candidaților nu determina aceasta nestatornicie. Lupta pentru…

- Catalin Drula a vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, despre alegerile locale de anul acesta și despre principalii candidați. Președintele USR spune ca in ceea ce il privește crede cu tarie in victoria lui Nicusor Dan in cursa pentru fotoliul de primar…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi ca nu exclude o retragere din competitia pentru Primaria Capitalei a lui Cristian Popescu Piedone, mentionand ca acesta si Catalin Cirstoiu vor fi sustinuti de catre electoratul de stanga. „Este o alegere electorala intre un public de dreapta si un public…

- Cristian Popescu Piedone și-a anunțat oficial candidatura la Primaria Capitalei din partea Partitudului Umanist Social Liberal (PUSL). De asemenea, edilul Sectorului 5 a dezvaluit ca formațiunea politica pe care o conduce va deschide listele pentru alegerile europarlamentare chiar cu numele sau. Cristian…

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat duminica seara ca le-a cerut partidelor din coaliție sa formeze o alianța din care sa faca parte și PUSL, pentru Primaria București, transmite Agerpres.„Partidul Umanist Social Liberal, prin mine personal, a trimis domului presedinte Ciuca si…

- Cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in București, in perioada 9-23 februarie, arata ca PSD conduce detașat in preferințele politice ale electoratului din Capitala. Potrivit sondajului, realizat anterior deciziei de comasare a alegerilor și a lansarii unei…