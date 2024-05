Doi răniți și un Ferrari făcut zob după ce șoferul a intrat într-un cap de pod din cauza vitezei și a carosabilului ud Doua persoane au fost ranite dupa ce șoferul unei mașini Ferrari a pierdut controlul volanului din cauza vitezei și a carosabilului umed și a lovit un cap de pod. Accidentul s-a petrecut la Copaceni, intre Turda și Cluj. „La data de 9 mai a.c., in jurul orei 17.40, a fost inregistrat un accident rutier pe DN1 E60, in localitatea Copaceni, fiind implicat un autoturism. Din primele verificari efectuate la fața locului a rezultat ca, un barbat, de 40 de ani, care conducea un autoturism inspre municipiul Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare in condiții de carosabil umed,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

