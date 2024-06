Stiri pe aceeasi tema

- Din primele verificari facute, polițiștii au stabilit ca o femeie de 35 ani, din județul Satu Mare, care conducea un autoturism pe DN 19, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei motociclete, conduse de un barbat de 62 ani, din Ungaria, care s-ar fi deplasat pe drumul prioritar, și ar fi intrat in…

- Un motocilist de 62 de ani, din Ungaria, a murit, intr-un accident produs duminica seara pe DN 19, in județul Satu Mare, scrie Mediafax.Potrivit IPJ Satu Mare, accidentul a avut loc pe DN 19, intre localitațile Livada și Calinești-Oaș.

- Un motociclist de 27 de ani a fost ranit, dupa ce a fost izbit intenționat de o șoferița intr-un refugiu de tramvai, joi seara, 30 mai, din cartierul Nicolina, din Iași. Dupa ce l-a acroșat, femeia a fugit de la fața locului, dar a fost ulterior identificata de polițiști. Potrivit site-ului local BZI,…

- La data de 7 mai 2024, in jurul orei 20.50, la intersecția cu sens giratoriu dintre strazile Marașești și centura ocolitoare a municipiului Alba Iulia, o femeie de 43 de ani, din comuna Daia Romana, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie…

- La data de 27 martie 2024, in jurul orei 12.50, polițiștii rutieri din Alba Iulia au fost sesizați, de catre un barbat de 34 de ani, din localitatea Feneș, județul Alba, cu privire la faptul ca fiica lui a fost victima unui eveniment rutier, iar conducatorul autoturismului ar fi plecat de la locul accidentului.…

- O șoferița a ajuns joi la spital, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier pe DN 67, la Motru, in satul Ploștina. Din primele verificari efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul ca o femeie, in varsta de 36 de ani, din Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism din…

- Miercuri dimineața, o fetița de 11 ani a deschis ușa portierei din fața-dreapta, a mașinii condusa de tatal ei, pentru a traversa strada, iar o mașina venita din sens opus, a prins fata intre portiera și stalpul mașinii. In urma evenimentului rutier, copila a fost transportata la spital, iar șoferița,…

- O tanara din Sangeorz Bai și trei copii de 12 și 7 ani au ajuns vineri la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau o fost implicat intr-un accident rutier petrecut in localitatea Anieș. La locul accidentului au intervenit doua echipaje SAJ Bistrița-Nasaud, și un echipaj de prim ajutor SMURD, alaturi…